Mail.ru Group поддержит участников конкурса «Цифровой прорыв»

Москва, , 15:15 — REGNUM Mail.ru Group станет одной из компаний, входящей в состав экспертного совета конкурса, обеспечит менторскую поддержку участникам хакатонов, а лучших из них отметит в рамках спецноминации.

«Обеспечение условий для формирования качественной цифровой среды в России — важная задача для крупных технологических компаний. Именно поэтому мы активно участвуем в развитии ИТ-образования, в формировании нового поколения талантливых ИТ-предпринимателей. Мы надеемся, что инициатива проекта «Цифровой прорыв» окажется полезной для формирования ключевых компетенций среди молодёжи, востребованных на рынке высоких технологий. Именно поэтому мы приняли решение поддержать конкурс»,— прокомментировал вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group Дмитрий Смыслов.

«Мы полностью разделяем стремление Mail.ru Group в развитии кадрового потенциала страны и рады объявить о начале нашего партнерства. Mail.ru Group — технологическая компания, которая ежегодно увеличивает свое влияние на российском рынке и статус генерального партнера конкурса позволит ей найти целые команды перспективных специалистов. А для участников конкурса «Цифровой прорыв» — это отличный шанс проявить себя и получить возможность трудоустройства в крупнейшей ИТ-компании», — отметил руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

Заявочная кампания продлится до середины мая, после чего участников ждет онлайн-тестирование, участие в котором является обязательным для прохождения в региональный этап конкурса. Региональный этап будет проводиться в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где представители информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов и борются за выход в финал.

По результатам участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».