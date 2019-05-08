Южнокорейская ITC подписала контракты с компаниями Таиланда и Мьянмы

Сеул, , 15:27 — REGNUM Южнокорейская Incheon Transit Corporation (ITC) подписала контракты на оказание консультационных услуг с представителями инженерных компаний Таиланда и Мьянмы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

8 мая сотрудники Incheon Transit Corporation сообщили о создании консорциума с четырьмя инженерными компаниями для проведения предварительного технико-экономического анализа проекта строительства железной дороги в Мьянме (Пьи — Паган).

Известно, что компания проверит работу различных систем, изучит проект улучшения 330 км участка железной дороги в районе города Паган.

Ранее, в феврале этого года, представители Incheon Transit Corporation подписали контракт на оказание консультационных услуг с представителями международного аэропорта Суварнабхуми (Таиланд).

Известно, что в Таиланде ведется строительство трансферного поезда, который будет следовать до международного аэропорта. Строительство планируется завершить к октябрю 2020 года.

«Зарубежные заказы являются хорошей возможностью продемонстрировать наши технологические способности и возможности, полученные за последние двадцать лет работы с железными дорогами», — сообщил глава Incheon Transit Corporation.