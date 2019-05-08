В цене хлеба заложены совершенно несъедобные вещи

Москва, , 14:52 — REGNUM В том, что хлеб начал дорожать в России только сейчас, всё логично, как это ни парадоксально звучит, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Во-первых, запасы зерна в конце сезона подходят к концу и ценятся всё выше. Во-вторых, качество зерна отчетливо видно именно сейчас: сколько сохранилось, в каком виде сохранилось, какие для этого потребовались действия. Не так уж и много в России хорошей пшеницы и, соответственно, хлебопекарной муки, несмотря на рекордные объемы сбора урожая», — пояснила эксперт.

В цене хлеба, чье производство для компаний обычно убыточно и побочно, примерно треть — это стоимость сырья и всех расходных продуктов, остальное — это ГМС, логистика, хранение, налоги, тарифы естественных монополий и т. д., то есть совершенно несъедобные вещи.

«Вероятно, что еще одна волна роста цены на хлеб (базовый, без добавок в виде семечки или ореха, самое стандартное предложение) придется на начало-середину осени, когда ожидается подорожание топлива», — предполагает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты назвали причины роста цен на хлеб в России. Основания для этого сложились еще в августе-сентябре 2018 года.

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