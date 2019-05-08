Глава парламента Словакии назвал глупостью санкции против России

Москва, , 14:50 — REGNUM Председатель Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко выступил за сближение стран Европы и России, а также назвал существующие санкции против РФ глупостью, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

«Я всегда буду бороться за то, чтобы европейские народы приблизились и имели контакты с РФ. Я всегда буду говорить, что санкции существующие — это большая глупость. И надеюсь, что отношения Европы и России улучшатся в ближайшем будущем», — заявил Данко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме прошла встреча главы парламента Словакии Андрея Данко и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Глава парламента Словакии прибыл в РФ по приглашению Володина, чтобы принять участие в Параде Победы 9 мая в качестве почетного гостя. Сам Данко выразил благодарность за приглашение в РФ, а также отметил основополагающую роль России в войне против фашистов.

«У нас (в Словакии) сегодня государственный праздник — освобождение нашей страны от фашистской Германии. Без ваших отцов, ваших матерей, дедов и прадедов мы не смогли сегодня свободно жить», — подчеркнул Данко.

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