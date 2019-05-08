Прибыль не является целью: об убытках Банка России

Москва, , 14:41 — REGNUM Большие расходы Банка России связаны с вложениями в рост финансовой инфраструктуры (цифровая идентификация клиентов), национальной платежной системы (развитие платежной системы МИР, создание Системы быстрых платежей) и в другие инновации, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры «Финансовый рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

«С одной стороны, получение прибыли согласно Закона «О Банке России» не является целью его деятельности, а должен направлять все свои доходы на достижение своих целей: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы РФ; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие финансового рынка; обеспечение стабильности финансового рынка РФ», — пояснил эксперт.

С другой стороны, Банк России должен предпринять действия, которые бы уменьшили его расходы и увеличили доходы. Например, создать условия, при которых банкам было бы выгодно кредитовать предприятия реального сектора экономики, а не размещать свои свободные средства на депозиты и в ценные бумаги Банка России (увеличивая тем самым его соответствующие расходы).

«Создание таких условий способствовало бы тому, что банки бы наоборот брали для кредитования средства у регулятора, увеличивая тем самым его процентные доходы. Кроме того, это бы способствовало развитию реального сектора и экономики России в целом», — считает Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере 434,6 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном 7 мая годовом отчёте регулятора.

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