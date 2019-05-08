Жители РФ в 2019 г. потратили на покупку отечественных авто 55 млрд рублей

Тольятти, Самарская область, , 14:45 — REGNUM По итогам первого квартала 2019 года жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей отечественного производства 55,4 млрд рублей. Об этом 8 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Этот показатель выше на 15%, чем за аналогичный период 2018 года. Всего за январь-март 2019 года в России было куплено 83,7 тыс. автомобилей. Больше всего спросом пользовалась продукция АвтоВАЗа.

За первые три месяца 2019 года было продано автомобилей Lada на сумму 52 млрд рублей, что составило 94% рынка. Этот показатель продаж на 15,7% больше, чем в первом квартале 2018 года.

Легковых машин УАЗа за период с января по март 2019 года было продано на сумму 3,4 млрд рублей, что на 5,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

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