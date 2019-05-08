Итальянские министры заявили о предубежденности Еврокомиссии

Рим, , 14:33 — REGNUM Прогноз Еврокомиссии о перспективах итальянской экономики составлен на основе предубеждений, заявил в среду, 8 мая, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство Askanews.

Ранее с аналогичным заявлением выступил министр экономики и финансов Джованни Триа, который отметил, что прогноз Еврокомиссии не имеет ничего общего с теми экономическими результатами, которые были зафиксированы в первом квартале 2019 года.

7 мая еврокомиссары опубликовали свой прогнозом, согласно которому ВВП Италии в 2019 году вырастет лишь на 0,1%, что станет худшим показателем в ЕС, дефицит бюджета вместо запланированных 2,04% ВВП составит 2,5%, госдолг вырастет до 133,7% ВВП, а уровень безработицы — до 11%.

Еврокомиссия не перестает критиковать обе основные экономические реформы избранного в 2018 году правительства Италии — снижение пенсионного возраста и введение пособия для всех граждан, зарабатывающих менее 780 евро в месяц. Сторонники итальянского правительства отмечают, что предыдущие прогнозы комиссаров точностью не отличались.

Читайте также: Еврокомиссия опять предрекает замедление экономики Италии