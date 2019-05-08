«Инвестор готов вкладывать деньги»: в Оренбуржье построят 2 молочные фермы

Оренбург, , 14:44 — REGNUM В Оренбургской области построят два молочных комплекса. В планах агрохолдинга «ЭкоНива-АПК» создание в регионе как минимум четырёх молочных комплексов в дополнение к уже работающему. Но развитие сдерживается проблемой с получением земли. Врио губернатора Денис Паслер потребовал от глав муниципальных образований более ответственного подхода к делу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Темой совещания 7 мая стало развитие на северо-западе Оренбуржья молочного животноводства. В частности, обсуждался вопрос взаимодействия территорий с ООО «Северная Нива». Крупнейшее животноводческое хозяйство региона входит в состав агрохолдинга «ЭкоНива-АПК» и с 2002 года работает в Северном районе, где сегодня реализует два масштабных проекта: по созданию откормочного комплекса мясного направления на 20 тыс. маточного поголовья крупного рогатого скота и строительству молочного комплекса на 2800 голов дойного стада в селе Курская Васильевка Северного района.

Первая очередь молочного комплекса уже запущена, завезено 3000 нетелей голштинской породы. Общая численность поголовья крупного рогатого скота по мясному и молочному проектам сегодня превышает 6000 голов. Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской областях, Татарии, Башкирии, Алтайском крае. Природно-климатические условия, сельскохозяйственные и трудовые ресурсы северо-запада Оренбуржья привлекательны для агроинвестора тем, что позволяют наращивать поголовье молочного стада и, соответственно, производство молока.

В планах агрохолдинга «ЭкоНива-АПК» — создание в области как минимум четырех молочных комплексов в дополнение к уже работающему. Но для формирования кормовой базы необходима земля из расчёта 8−12 тыс. га на один комплекс. При наличии достаточных площадей невозделываемых или неэффективно используемых земель сельхозназначения земельный вопрос на территориях до сих пор не решён.

«Мы рассматривали предложенные нам варианты, но по ряду причин далеко не все они могут нас устроить. Для эффективной работы нам необходимы консолидированные участки достаточной площади. Нам же зачастую предлагают разрозненные земельные участки, облесённые площади, где растут молодые деревья, либо участки, владельцы которых требуют за них чрезмерно высокую арендную плату», — сказал исполнительный директор ООО «Северная Нива» Пётр Дубянский.

В ходе совещания главы муниципальных образований проинформировали о предлагаемых инвестору земельных участках и о проблемах, мешающих решить вопрос с предоставлением требуемых площадей. Врио губернатора Оренбургской области, обращаясь к главам муниципальных образований, потребовал более ответственного подхода к делу.

«Северная Нива» может служить примером. В последние годы Оренбуржье ежегодно теряет в среднем 20% поголовья скота. А проекты «Северной Нивы» за два года вывели Северный район в лидеры животноводческой отрасли области. В хозяйстве более 300 работников, средняя зарплата которых составляет 37 тыс. рублей. Это не только рабочие места, но и стабильные налоговые отчисления в бюджет. Хозяйство готово развиваться, и у него всего два пути: наращивать присутствие здесь, в Оренбуржье, либо уходить в соседние регионы со схожими условиями сельхозпроизводства. У нас с вами тоже только два пути — констатировать падение поголовья или делать все для того, чтобы ваши территории становились привлекательными для инвестора, готового вложить более 10 млрд рублей в строительство четырёх современных молочных комплексов. Холдинг «ЭкоНива-АПК» готов вкладывать деньги в новые проекты на территории Оренбургской области, и наше дело — создать для этого все условия», — подчеркнул Денис Паслер.

Врио главы региона поручил руководителям муниципальных образований в недельный срок составить графики мероприятий, направленных на решение земельного вопроса под будущие инвестиционные проекты «ЭкоНивы». Руководитель агрохолдинга Штефан Дюрр поблагодарил Дениса Паслера за конструктивный деловой подход к решению земельного вопроса и поддержку, оказываемую «Северной Ниве» в рамках областной программы развития молочного животноводства, отметив, что агрохолдинг претендует лишь на те земли, которые не обрабатываются, либо те, где сельхозпроизводство идёт на спад.

«У нас нет цели выгнать кого-то с земли или мешать эффективным хозяйствам. Мы рассчитываем на положительное решение нашего вопроса не в ущерб сельхозпроизводителям области», — сказал Штефан Дюрр.

Глава агрохолдинга также заявил, что «ЭкоНива-АПК» в лице ООО «Северная Нива» в случае решения земельного вопроса готов после окончания полевого сезона 2019 года начать строительство двух молочных комплексов на 3550 голов каждый в Северном и Бугурусланском районах области.

Врио губернатора Денис Паслер обратился к Штефану Дюрру, предложив реализовать подобный проект в Курманаевском районе, находящемся на большем удалении от головного предприятия, но обладающего теми же сельскохозяйственными преимуществами и готового к работе с инвестором. Штефан Дюрр обещал рассмотреть это предложение.