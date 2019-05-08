«Дальневосточные гектары»: новый туристический центр и клубничная ферма

Петропавловск-Камчатский, , 14:18 — REGNUM Житель Петропавловска-Камчатского Денис Меламед вместе с семьей и другом бесплатно оформил участок площадью 5 гектаров в живописном месте у подножья знаменитых камчатских вулканов. Получатели «дальневосточных гектаров» строят туристический комплекс, а также создают теплицу по круглогодичному выращиванию клубники. Их проекты выиграли грантовые конкурсы. В совокупности они получили поддержку на 6,5 миллионов рублей по 4 различным грантам. В настоящее время уже построен гостиничный корпус. Свой проект по использованию «дальневосточного гектара» Денис Меламед представил Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

«Я уже давно планировал заняться туризмом и рассматривал различные варианты приобретения земли. Какова была моя радость, когда стартовала программа «Дальневосточный гектар». Удалось выбрать отличный участок прямо на пути туристического маршрута к вулканам у «Сухой речки», — рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Денис Меламед, — В прошлом году мы начали строительство, а сейчас еще и получили дополнительные средства на развитие проекта. В этом сезоне мы планируем форсировать строительство, а также начать принимать первых гостей».

В настоящее время на участке уже возведено здание гостиницы на 8 номеров общей площадью в 540 кв. метров. Летом планируется провести отделочные работы в гостинице и построить баню и жилой дом для персонала. Кроме того, заключен договор на подключение к электросети, а пока электропитание объекта осуществляется от генераторной установки. Вместе со строительными работами предприниматели закупают технику, снаряжение и автобусы, а также готовят сами туристические маршруты.

«Главное — подготовиться принимать туры в формате «все включено» — путешественника не должны волновать никакие оргвопросы — только концентрат приключений и даже более того. Мы не только покажем камчатские красоты из самых живописных мест, но и подарим туристам уникальные съемки из их поездки, которую будет сопровождать оператор с квадрокоптером профессиональной фототехникой. Ведь сегодня если не сфотографировался в путешествии, то считай, что никуда не ездил», — поделился Денис Меламед.

По словам предпринимателя, на сегодняшний день таких предложений на туристическом рынке Камчатского края пока нет и зачастую путешественникам приходится тратить много сил и средств на то, чтобы найти сопровождение, жильё и технику, которые в пик сезона нарасхват.

Помимо туристического проекта, Денис с партнером планируют обустроить на «дальневосточном гектаре» теплицу по круглогодичному выращиванию клубники. Для этого будет использовано уникальное запатентованное решение, разработанное томскими изобретателями. Теплица будет располагаться под землей на глубине трех метров, а необходимые свет и тепло растения получат от специальных ламп. Площадь экспериментальной «землянки» составит 35 кв. метров. Первый урожай камчатской клубники планируется получить уже к осени текущего года. Проект предпринимателей выиграл грант. Строительство начнется уже этим летом.

Напомним, в настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на сегодняшний день на территории Камчатского края зарегистрировано более 1,8 тысячи договоров безвозмездного пользования земельными участками. Еще по 200 заявлениям уполномоченные органы приняли положительное решение о предоставлении земельных участков. Для получателей «дальневосточных гектаров» в Камчатском крае доступно более 40 мер государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте АРЧК ДВ.