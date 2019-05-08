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Поставки газа в Прибалтику по Balticconneсtor обещают к 2020 году

Экономика

Через год Прибалтика полностью будет подключена единой системе европейских газопроводов, обещают прибалтийские чиновники

Таллин, 8 мая 2019, 13:59 — REGNUM  На начало 2020 года намечен запуск газовых поставок по трубопроводу Balticconneсtor, соединяющему Эстонию и Финляндию, сообщает эстонский национальный новостной вещатель rus.err.ee.

Прибалтийские республики — Эстония и Латвия — договорились с Финляндией, что поставки будут осуществляться без дополнительных тарифов. Также с 2021 года планируется, что аналогичный трубопровод заработает между Литвой и Польшей, через который Эстония будет подключена к единой системе европейских газопроводов. Таким образом, по мнению оператора газопровода Elering, увеличение конкуренции уменьшит цены для потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 21 октября 2016 года в Брюсселе был подписан трехсторонний договор Еврокомиссии, Эстонии и Финляндии о строительстве газопровода Balticconnector по дну Финского залива. Ответственными за реализацию проекта названы госпредприятия Elering в Эстонии и Baltic Connector OY в Финляндии.

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Само же строительство газопровода, общая протяжённость которого составит 153 км: из них 77 км приходится на подводную часть, началось осенью 2018 года. Расчетная мощность трубопровода — 7,2 миллиона кубометров природного газа в сутки.

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