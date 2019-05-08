Южно-Сахалинск, Сахалинская область, , 13:55 — REGNUM

Строительство газопровода, который обеспечит подачу голубого топлива на объекты сахалинской территории опережающего развития «Горный воздух», будет завершено осенью этого года, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Проект реализует компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» при содействии КРДВ. Газопровод протяженностью 8,7 километра строится от газораспределительной станции «Дальнее» до пункта редуцирования газа в районе Ботанического сада в городе Южно-Сахалинске.

ТОР «Горный воздух» создана в курортной местности Сахалинской области на основании постановления правительства России от 17 марта 2016 года. В состав территории вошли база «Горный воздух», а также земельные участки в Южно-Сахалинске.

Читайте также: Туристические и социальные проекты Сахалина получат поддержку ВЭБ. РФ