Малая приватизация на Украине: В ход пошли недострои, промзоны и развалюхи

Киев, , 13:37 — REGNUM Некоторые министерства и ведомства должны передать для приватизации 829 объектов, но не выполняют свои обязательства.

Об этом заявил 8 мая и.о. председателя Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

По его информации, наибольшие проблемы есть с Минагрополитики, которое не передает для приватизации 14 предприятий. Кроме того, 5 предприятий задерживает Министерство регионального развития, по 4 — министерства экономики и инфраструктуры.

«Активы стоимостью в сотни миллионов гривен продолжают простаивать или неэффективно и убыточно управляются государственным менеджментом», — заявил Трубаров.

Вместе с тем, он констатировал, что на сегодня малая приватизация на Украине — «это преимущественно небольшие объекты, недострои, заброшенные промзоны и полуразвалившиеся помещения бывших магазинов», хотя по закону малая приватизация — это объекты стоимостью до 250 млн гривен.

ИА REGNUM напоминает, что 3 мая министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил, что продажи объектов малой приватизации через электронную систему ProZorro поступления в государственный бюджет в размере 1 млрд гривен. Чиновник уточнил, что речь идет о сумме, поступившей в бюджеты всех уровней за 9 месяцев с момента старта малой приватизации. Также он отметил, что самый дорогой успешно проданный лот — 57 млн грн — за пакет акций «Тернопольского радиозавода «Орион».