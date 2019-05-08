От машины для снятия кожи с лап до «Фаэтонов»: дело «Чувашского бройлера»

Чебоксары, , 13:34 — REGNUM По банкротному делу ОАО «Чувашский бройлер» проведена инвентаризация основных средств птицефабрики. Свыше 750 объектов движимого и недвижимого имущества оценены предварительно в 283,5 млн рублей, из них самые дорогие — птичники, зерносушилка и торговый дом. Также представлен больший список недвижимого имущества — от машины для снятия кожи с лап курицы до грузовиков, автобусов, иномарок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В составе основных средств птицефабрики — 752 позиции на общую сумму 283 504 769,26 рублей. Это объекты движимого и недвижимого имущества. К примеру, административно-бытовой и производственные корпуса, включая птичники, инкубаторы, склады, цеха, пометохранилище, артезианские скважины, торговый дом (бывший электроцех), магазин «Петушок», пожарное депо, дороги, зооветлаборатория, счётчик купюр, пруд, машина для снятия кожи с лап курицы, машина для снятия кутикулы, сети, коммуникации. Если взять указанную фактическую стоимость, то в числе самых дорогих объектов — двухзальный птичник (более 31,4 млн рублей), птичники №№ 1−3 (соответственно 17,85 млн; 16,255 млн и 15,6 млн рублей), птичники для выращивания бройлеров №№ 9−12 (соответственно 10,28 млн; 11,1 млн, 11,2 млн и 9,4 млн рублей), зерносушилка (7,78 млн рублей), торговый дом (7,2 млн рублей),

Большой перечень транспортных средств и в целом движимого имущества: в частности, в описи указаны две иномарки Volkswagen Phaeton, комбайн, погрузчик, водовоз, две сеялки, два плуга, два автопогрузчика, три автобуса, 11 тракторов, пять фургонов, четыре «Камаза», два ЗИЛа-432 932, восемь прицепов, две «Лады» (21 723, «Ларгус»), два «Соболя», два самосвала, полуприцеп, грузовик, каток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года суд признал банкротом «Чувашский бройлер», где 49% акций в уставном капитале принадлежит республике. Процедура конкурсного производства открыта сроком на шесть месяцев, до 10 марта 2019 года. Также в прошлом году ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора птицефабрики, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве, невыплате зарплаты и неисполнении судебных решений: следствие оценило нанесённый ущерб 133 млн рублей.

Напомним, в феврале 2019 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение по иску регионального минсельхоза и конкурсного управляющего ОАО «Чувашский бройлер» о взыскании с бывшего директора предприятия 56,6 млн рублей. В иске о взыскании указанной суммы убытка было отказано.

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