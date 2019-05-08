СМИ узнали дату запуска системы оплаты покупок по QR-коду в России

Москва, , 13:26 — REGNUM Центральный банк начнет тестировать оплату покупок в магазинах через QR-платежи 30 августа, сообщает 8 мая РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, планируется использовать две модели для переводов в адрес юридических лиц — статические и динамические QR-коды. В статическом будут содержаться данные о счете продавца, а чтобы расплатиться, необходимо будет просканировать QR-код через приложение в смартфоне и ввести необходимую сумму.

В динамическом QR-код содержит информацию о счете магазина и сумме покупки, для оплаты необходимо будет только просканировать код через смартфон.

Как сообщало ИА REGNUM, QR-код (Quick Response Code — код быстрого реагирования) — это товарный знак, относящийся к типу матричных штрихкодов, изначально он был разработан для автомобильной промышленности Японии. В этой стране QR-коды были широко распространены уже в 2000 году.

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