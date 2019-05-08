Нижегородские ДУКи оштрафовали на 4 млн рублей за невывоз мусора

Нижний Новгород, , 13:07 — REGNUM По итогам проверок, проведенных специалистами Госжилинспекции, домоуправляющие компании (ДУК) в Нижегородской области за нарушения в содержании контейнерных площадок были оштрафованы на сумму более 4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Региональных операторов 49 раз привлекли к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальной услугой по обращению с ТКО, то есть за нарушения графиков вывоза мусора.

«Для регионального оператора за несвоевременный вывоз мусора предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей. Для управляющих компаний этот штраф достигает 18 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается до 300 тыс. рублей», — пояснил первый заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции региона Дмитрий Петров.

С начала года по вопросам работы новой системы обращения с ТКО на горячую линию ведомства поступило более 4,2 тыс. обращений граждан, 640 обращений касались содержания контейнерных площадок и невывоза ТКО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на новую схему обращения с коммунальными отходами регион перешёл с 1 января 2019 года. Область была разделена на девять зон, которые разделили между семью операторами.

Региональных операторов Поволжья по обращению с ТКО в Пензенской, Нижегородской, Ульяновской областях, а также в Татарии и Башкирии Общероссийский народный фронт (ОНФ) причислил к так называемым «мутным». Соответствующий доклад о старте «мусорной реформы» в России ОНФ представил 4 марта.

Позднее координатор проекта «Единой России» «Чистая страна», председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечал, что Нижегородская область попала в число регионов, где с жителей взимают двойную плату за обращение с отходами. Плата за содержание жилого помещения не изменилась, а добавилась дополнительная услуга по вывозу ТКО.

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