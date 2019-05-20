Слухи о великой газовой победе США над РФ сильно преувеличены

Москва, , 03:38 — REGNUM Победные реляции о трехкратном увеличении американских поставок СПГ в ЕС оказываются не столь оптимистичны, если внимательнее присмотреться к объему этих поставок. Угрожает ли американский сниженный природный газ рыночным возможностям российского Газпрома, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Газовые поставки за 2018 года, осуществленные Газпромом в дальнее зарубежье, составляют 200,8 млрд кубометров. На этом фоне американский СПГ-экспорт в ЕС (10,4 млрд кубометров) выглядит достаточно скромно. Весь бодрый оптимизм статистиков основывается на т.н. «эффекте масштаба» — если за прошлый год продать на 1 рубль, а за этот на 3, то налицо трехсотпроцентное увеличение продаж. Но это не идет, правда, в сравнение с ростом у того, кто продал на тысячу.

Может быть, у США существуют как-то дополнительные ходы, которые позволят им «вытеснить» русский газ из Европы и Азии? И здесь вероятность подобного сценария крайне мала, ведь российские СПГ-мощности, заводы Ямал-СПГ и «Сахалин-2», расположены географически выгоднее, а значит, и логистика, которая играет значительную роль в ценообразовании и рыночным возможностях, снова находится на стороне российских поставщиков. Так что информация великой американской газовой победе сильно преувеличена.

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