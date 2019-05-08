Хьюстон, США, , 13:06 — REGNUM

Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) займется исследованием на тему «Будущее судостроительной промышленности и морское оборудование». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Представители южнокорейской судостроительной компании посетили Международную конференцию и выставку оффшорной индустрии, которая проводится в Хьюстоне (США) с 6 по 9 мая, и подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с представителями Американского бюро судоходства.

На церемонии подписания документа присутствовало около 10 человек, в том числе глава Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Ли Сон Кын и главный операционный директор Американского бюро судоходства Тони Нассиф (Tony Nassif).

Известно, что представители двух стран намерены оптимизировать технологию переработки сжиженного природного газа, разработать систему выработки электроэнергии следующего поколения.

«Совместные исследования и разработки имеют огромное значение, поскольку они служат основой для удовлетворения высоких требований судовладельцев и создания новых технологий», — сообщили представители Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering.