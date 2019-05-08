На ДВ-гектарах Камчатки строится туристический центр и клубничная ферма

Петропавловск-Камчатский, , 12:42 — REGNUM Житель Камчатки Денис Меламед вместе со своей семьёй и другом строят на Дальневосточных гектарах новый туристический центр и круглогодичную клубничную ферму. Их проекты выиграли грантовые конкурсы. В совокупности они получили поддержку в размере 6,5 млн рублей по 4 различным грантам. В настоящее время в рамках реализации проекта уже построен гостиничный комплекс. Свои проекты Денис Меламед представил Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я уже давно планировал заняться туризмом и рассматривал различные варианты приобретения земли. Какова же была моя радость, когда заработала программа «Дальневосточный гектар»! Удалось выбрать отличный участок прямо на пути туристического маршрута к вулканам у «Сухой речки». В прошлом году мы начали строительство, а сейчас еще и получили дополнительные средства на развитие проекта. В этом сезоне мы планируем форсировать строительство, а также начать принимать первых гостей», рассказал Денис Меламед.

Сейчас на участке Дениса Меламеда уже возведено здание гостиницы на 8 номеров площадью 540 кв. метров. Летом здесь планируется завершить отделочные работы, построить баню и жилой дом для персонала. Заключен договор на подключение объекта к электропитанию, а пока электричеством участок обеспечивает генераторная установка. Параллельно со строительными работами предприниматели закупают технику, снаряжение, автобусы, готовят туристические маршруты.

Денис Меламед уверен, что самое главное: сделать отдых туристов на Камчатке незабываемым:

«Туристов не должны волновать никакие оргвопросы, он приезжает отдыхать и должен только отдыхать. А мы подарим ему не только отличный отдых, но и фотографии уникальных мест Камчатки, по которым он путешествовал», — сказал предприниматель.

На сегодняшний день подобных предложений на Камчатке пока нет, зачастую туристам приходится тратить много сил и времени на поиск сопровождающего, снаряжения, жилья.

Помимо туристического проекта Денис с партнером планируют обустроить на своих гектарах круглогодичную клубничную теплицу, созданную по уникальному запатентованному проекту томских изобретателей. Сама теплица будет находиться под землей, а свет и тепло растения будут получать от специальных ламп. Площадь экспериментальной клубничной «землянки» составит 35 кв. метров, первый урожай партнеры рассчитывают получить уже осенью текущего года. Этот проект также выиграл грант, строительство начнется летом 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДФО поддержали идею кооперативного освоения ДВ-гектаров. АРЧК ДВ организует процесс на муниципальном уровне.