Зеленского призывают начать прямые газовые переговоры с Москвой

Киев, , 12:13 — REGNUM «Украине нужна помощь Европейского Союза в трехсторонних газовых переговорах с Россией, которые запланированы на конец мая. Об этом 8 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, комментируя переговоры в Киеве комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана с президентом Владимиром Зеленским.

«Тут нам помощь Европейского Союза не помешает. То, что у нас происходило в газовом секторе привело к результату, что у нас тарифы на газ как для граждан, так и для промышленности взлетели в 10 раз в сравнении с тем, что имели в 2014 году. Любая помощь извне нам нужна», — сказал Кожара.

При этом он считает, что Киев может вести прямые переговоры с Москвой для заключения нового газового контракта.

«Будем пользоваться в том числе и реверсом газа. Но посредники нам не могут дать большой позитивный эффект. Нам нужно иметь конструктивные, деловые, прагматичные переговоры с главными поставщиками. Пока что в украинской трубе почти на 100% газ Российской Федерации», — добавил Кожара.

По его словам, сегодня ЕС заинтересован узнать позицию новоизбранного президента Зеленского по вопросам, которые касаются «взаимных отношений Украины с ЕС, политики мирного урегулирования и реформ».

«Такая встреча больше носит протокольный характер чем переговоры по сути. Но мы знаем, что Зеленского уже пригласили в ЕС после того как произойдет его инаугурация. То, что Зеленский сказал Хану во время встречи будет использовано европейской стороной для формулирования своей позиции на следующих официальных переговорах», — рассказал Кожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан встретился с новоизбранным президентом Зеленским.

«Сегодня в Киеве я лично поздравил Владимира Зеленского с его впечатляющей победой на выборах президента, которая дает ему твердый мандат для борьбы с коррупцией и для деолигархизации. Я предложил избранному президенту полную поддержку ЕС для всех реформ, которые принесут пользу украинским гражданам. Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, все украинские органы власти — президент, правительство и Верховная Рада — должны теперь действовать наиболее ответственным образом», — написал Хан в Twitter.

Кроме того, пресс-служба Зеленского сообщила, что еврокомиссар Хан предложил Киеву помощь в газовых переговорах с Россией. Также он и пригласил новоизбранного главу государства осуществить свой первый визит в Брюссель.