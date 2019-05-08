Не надо радоваться – экономист Хазин о росте китайского импорта в РФ

Москва, , 12:30 — REGNUM России следует наращивать производство собственных товаров широкого потребления, вместо того чтобы закупать их в Китае, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 8 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель 2019 года вырос почти на 6%.

«Радоваться этому не нужно, хотя, с другой стороны, если происходит замещение какого-нибудь европейского товара, то это не так плохо, поскольку Китай пока сильно уступает Европе. В общем и целом, конечно же, мы должны развивать свой собственный ширпотреб, а не закупать его в Китае», — сказал экономист.

Кроме того, Хазин отметил, что 6-процентный рост товарооборота не позволяет говорить о каком-то существенном изменении экономических отношений между РФ и КНР.

«Вопрос о том, за счёт чего был достигнут рост товарооборота, сложный. Надо очень внимательно смотреть на его структуру. Кроме того, если бы рост составил 50%, то было бы понятно, что в какой-то точке произошёл резкий рывок. А 6% может быть локальным явлением, — сказал Хазин. — Если мы посмотрим, например, на товарооборот России с Японией, то там то рост, то спад. И там колебания даже не 6%, а значительно больше. Иными словами, показатель в 6% не позволяет сделать вывода о каких-то серьёзных изменениях в структуре товарооборота между Россией и Китаем».

Также экономист согласился с тем, что для снижения объёмов китайского импорта России нужно осуществлять инвестиции в реальный сектор и в будущем не пренебрегать протекционизмом.

«Но сегодня, пока можно обойтись без протекционистских мер, — уточнил Хазин. — Но позже они всё равно понадобятся, потому что китайцы имеют тенденцию дотировать [свой] экспорт. И в этом смысле с ними очень трудно спорить».

Напомним, как сообщалось ранее, по информации Главного таможенного управления Китая, товарооборот между РФ и КНР с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 3,4%, а из России в КНР — на 7,6%.

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