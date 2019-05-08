Бишкек, Киргизия, , 11:59 — REGNUM

Правительство Киргизии с мая 2019 года запускает проект «Финансирование обрабатывающих и перерабатывающий предприятий», в рамках которого местные экспортеры получат доступ к льготному кредитованию. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, распоряжение об этом подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В правительстве подчеркивают, что реализация этого проекта даст государству дополнительную возможность оказать финансовую поддержку предпринимателям в регионах, а также позволит увеличить количество новых предприятий, ориентированных на экспорт местной продукции.

Читайте также: Президент Киргизии: Нужно уделять больше внимания малому и среднему бизнесу

Долгосрочные льготные кредиты по конечной процентной ставке 8% — 10% годовых сроком на 3 — 5 лет смогут получить в коммерческих банках киргизстанские предприятия, осуществляющих свою деятельность в области пищевой переработке и легкой промышленности.

При этом отмечается, что размер кредитного займа для работающих по патенту предпринимателей, работающих в швейной отрасли, не будет превышать суммы в 1 млн сомов (934 тысячи рублей) на основные средства и 500 тысяч сомов (467 тысяч рублей) — на оборотные средства.

Также стало известно о том, что этот проект не будет действовать в столице Киргизии и втором крупнейшем населенном пункте республики — городе Ош.

Читайте также: Для швейников Киргизии создадут специальную ипотечную госпрограмму