На «День поля» потратят почти 4,5 млн рублей из нижегородского бюджета

Кстовский район, Нижегородская область, , 11:41 — REGNUM Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области объявило тендер на выбор исполнителя, который возьмётся организовать и провести сельскохозяйственную выставку «День поля-2019». К участие в открытом конкурсе в электронной форме с предельной ценой почти 4,5 млн рублей допускаются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вторые части заявок участников рассмотрят 7 июня 2019 года, начальная цена лота — 4 483 710 рублей. Место проведения самого мероприятия — село Татинец Кстовского района, дата пока неизвестна, но это должен быть один рабочий день недели с 11 по 19 июля 2019 года.

«Цель проведения мероприятия: распространение передового опыта в агропромышленном комплексе. Услуги по организации и проведению мероприятия включают в себя услуги по разработке концепции проведения мероприятия (сценарий, дизайнерское решение (стиль), услуги по оформлению мероприятия и формированию раздаточного материала с символикой мероприятия, организацию культурно-развлекательной части мероприятия, услуги режиссерско-постановочной группы, услуги ведущих, обеспечение технической части мероприятия, организацию трансферта участников мероприятия, организацию информационного обеспечения и связи, организацию приема для гостей мероприятия (фуршет), обеспечение проведения торжественной части мероприятия (ведение, награждение), изготовление (приобретение) сувенирной продукции», — уточняется в техзадании.

В задачи победителя тендера входит торжественное открытие с концертными номерами, выставка крупногабаритной сельхозтехники на площади не менее 3000 кв. м в количестве не менее 100 единиц, выставка племенного крупно-рогатого скота не менее 80 голов, конкурс племенного скота (выводка в манеж, комментарии эксперта в области племенного животноводства, музыкальное сопровождение, возможность размещения зрителей), выставка продукции не менее 15 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, экспозиции, посвященные теме мероприятия, с не менее восемью участниками, выставка скота, сельскохозяйственных животных и сельскохозяйственной птицы не менее 15 представителей малых форм хозяйствования. Также планируется представить достижения науки в сфере сельского хозяйства, организации сельского строительства, продемонстрировать опытные делянки не менее 70 сортов сельхозкультур и провести конкурс пахарей.

Отдельно для вип-гостей организатор должен обеспечить переговорный павильон на минимум 20 человек с кофе-брейком и питанием, предварительно согласовав список блюд и напитков.

Напомним, по данным Нижегородстата, за три месяца 2019 года объём продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в области составил 10,4 млрд рублей — рост на 3,4% относительно итогов за такой же период 2018 года. К концу марта в нижегородских хозяйствах поголовье крупного рогатого скота составило 253,8 тыс. голов, сократившись на 3,8% относительно той же даты 2018 года. Спад на 15,8% наблюдался и в поголовье коз и овец.