Киев, Украина, , 11:17 — REGNUM

Украина в январе-апреле 2019 года заработала на экспорте электроэнергии 132,29 млн долларов.

Соответствующие данные обнародовала украинская Государственная фискальная служба, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Ведомство уточняет, что Украина в нынешнем году существенно увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии. За соответствующий период прошлого года доход по этой статье составил 109 млн долларов, на 21% меньше, чем сейчас.

Среди крупнейших покупателей украинской электроэнергии — Венгрия (59% выручки от экспорта), Польша — 23,5% и Молдавия — 13,5%.

В апреле украинская Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что тариф на электроэнергию для населения в Украине в 4 раза меньше, чем в некоторых странах ЕС. Согласно этому же документу, украинцы ежемесячно потребляют 164 кВт/ч электроэнергии, тогда как в ЕС почти в два раза больше — 304 кВт/ч.

ИА REGNUMнапоминает, что согласно официальной информации, по итогам 2018 года Украина заработала на экспорте электроэнергии в общей сложности 331 млн долларов — почти на 40% больше, чем в 2017 году. Согласно прогнозу, Украина в 2019 году снизит экспорт электрической энергии примерно на 2,5%, причем уменьшение придется на поставки электроэнергии в направлении Венгрии, Словакии и Румынии.