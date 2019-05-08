Самый дешевый бензин в Поволжье продается в Казани

Нижний Новгород, , 11:15 — REGNUM По итогам недели, завершившейся 29 апреля, средняя потребительская цена автомобильных бензинов в городах Приволжского федерального округа составила 43,16 рубля за литр, дизельного топлива — 45,51 рубля за литр, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата. Самый дешевый бензин и дизельное топливо продаются в Казани.

Так, средняя стоимость автомобильного бензина в столице Татарии составила 42,04 рубля, дизельного топлива — 44,26 рубля. При этом в Казани можно купить самый дешевый бензин марки АИ-95 — по 43,15 рубля за литр.

В Йошкар-Оле средняя цена автомобильных бензинов зафиксирована на уровне 42,33 рубля, однако стоимость дизельного топлива в республике сложилась в районе 45,51 рубля, что является средним уровнем в Поволжье. Средняя цена бензина в Саранске — столице Мордовии — составляет 42,35 рубля, дизельное топливо — 45,82 рубля. Причем в Саранске можно купить самый дешевый бензин марки АИ-92 по 40,55 рубля за литр и АИ-98 по 48,93 рубля за литр.

Достаточно низкая средняя цена бензинов сложилась в Башкирии — 42,49 рубля за литр, дизельное топливо продается по 45,22 рубля за литр. В Ульяновске средняя стоимость автомобильных бензинов на 29 апреля составила 42,56 за литр, дизельного топлива — 45 рублей за литр.

В Чувашии средняя цена автомобильных бензинов составила 42,81 рубля, дизельного топлива — 45,62 рубля. В Пензе стоимость бензинов составляет 43,17 рубля за литр, дизельного топлива — 44,92 за литр. В Саратове в среднем литр бензина можно купить за 43,23 рубля, дизельное топливо — за 44,97 рубля. При этом в Саратове самый дорогой в ПФО бензин марки АИ-95 по цене в 45,19 рубля за литр. В Самаре бензины продаются в среднем по 43,35 рубля за литр, дизельное топливо — по 45,06 рубля за литр.

В столице Удмуртии средняя цена бензинов сложилась в размере 43,81 рубля, дизельного топлива — 46.10 рубля за литр. В Ижевске зафиксирована самая высокая стоимость бензина марки АИ-98 — 51,9 рубля за литр. При максимальной в Поволжье цене бензина марки АИ-95 в Оренбурге по 45,45 рубля за литр средняя стоимость автомобильных бензинов здесь составила 43,9 рубля за литр, дизельного топлива — 46, 37 рубля за литр.

В Кирове средняя стоимость бензинов составила 44,04 рубля за литр, здесь продается самое дорогое в ПФО дизельное топливо — по 47,19 рубля за литр. Кроме того, в Кировской области максимально высокая цена на бензин марки АИ-92 — 41,97 рубля за литр. В Нижнем Новгороде средняя стоимость автомобильных бензинов составила 44,15 рубля за литр, дизельного топлива — 45,34 рубля за литр.

В среднем самый дорогой бензин продается в Перми, здесь его стоимость достигла 44,33 рубля за литр, цена дизельного топлива составила 46,97 рубля за литр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в среднем в России по итогам недели цена автомобильных бензинов выросла на 1 копейку — до 43,98 рубля за литр. В аналогичном диапазоне подорожали все наблюдаемые марки бензинов — АИ-92, АИ-95 и АИ-98 — на 1 копейку.

Причем в числе городов, где за неделю бензин подорожал наиболее значительно указан Киров — рост составил 0,9%, а также Кызыл и Чебоксары — рост составил 0,7%. Всего удорожание бензинов наблюдается в 15 регионах РФ.

Дизельное топливо в России по итогам недели подешевело на 5 копеек — до 46,1 рубля за литр.