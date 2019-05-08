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В Оренбуржье крупную компанию оштрафовали на 562 тыс. рублей

Экономика

Штраф назначен за злоупотребление доминирующим положением

Оренбург, 8 мая 2019, 11:17 — REGNUM  В Оренбургской области УФАС вынесло постановление о наложении крупного штрафа в отношении ООО «Руссоль». Антимонопольное ведомство усмотрело в действиях компании состав административного правонарушения, предусматривающий ответственность субъекта естественной монополии за злоупотребление доминирующим положением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского УФАС России.

По данным ведомства, в марте 2019 года крупнейший российский производитель соли признан нарушителем закона о защите конкуренции. Между ООО «Руссоль» и ООО «Компания СибПартнер» был заключен договор поставки. Ещё в конце 2017 года компания направила в адрес ООО «Руссоль» несколько разнарядок на поставку соли, согласно договору. Однако они не были исполнены.

Причины, по которым поставка не осуществлена, признаны комиссией Оренбургского УФАС России экономически и технологически необоснованными. Начиная с сентября 2017 года, ООО «Руссоль» уклонялось от исполнения обязательств по договору. Такие действия в конечном итоге привели к ущемлению интересов ООО «Компания СибПартнер».

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Борьба с монополизацией в экономике
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