Паромное сообщение «большой России» с Калининградом прекращается

Калининград, , 19:55 — REGNUM На месяц Калининградская область останется без морского сообщения с помощью железнодорожных паромов и возможности поставки специальных грузов в эксклав.

Единственный оставшийся на линии паром — теплоход «Балтийск», работающий на линии порт Усть Луга — порт Балтийск (Калининград) и осуществляющий перевозку опасных, военных и других грузов для снабжения Калининградской области — не может совершать рейсы. По информации ИА REGNUM, полученной от капитана парома Сергея Кривинчука, бункерного топлива на 12:00 мск 8 мая осталось 1,5−2 тонны, что является критическим запасом и грозит полной остановкой всех машин и механизмов парома и как следствие — полным обесточиванием судна с непоправимыми техническими последствиями. Обесточивание судна повлечет остановку системы охлаждения баллонов высокого давления, заправленных сжиженным газом СО2, который является пожарным реагентом, что в свою очередь приведёт к срабатыванию предохранительных клапанов и выбросу нескольких десятков тонн СО2 в атмосферу. Отсутствие энергообеспечения парома грозит возникновением внештатных ситуаций: пожарами на борту, затоплениями отсеков и как следствие техногенной экологической катастрофой в порту.

Эта ситуация возникла и осложняется тем, что оператор парома ООО «СиаЛайн Текнолоджи» больше года не получает от ООО «БФИ» (100% дочка ОАО «РЖД») должных средств для осуществления текущего ремонта, прохождения докования (срок истекает 28 мая 2019 года) и поддержания судна в мореходном состоянии. Из-за регулярной нехватки средств у оператора парома, вызванной хроническими неплатежами ООО «БФИ», на его счета периодически налагается арест, что способствует задержкам с выплатой заработной платы экипажу парома.

В настоящее время в Калининградскую область из материковой России ходят только два железнодорожных парома: теплоход «Амбал», принадлежащий компании «Анрусс Транс», и теплоход «Балтийск», принадлежащий компании ООО «БФИ» (100% акций у ПАО «РЖД»). Год назад их было три: один теплоход «Петербург» (двойного назначения), принадлежавший ООО «БФИ», был продан. Оставшимися двумя паромами осуществляется перевозка всех военных и опасных грузов для всей области. Других судов нет. При этом РЖД считает, что одного парома достаточно.

Однако 3 мая 2019 г. теплоход «Амбал» ушел на месяц в ремонт. На линии остался один теплоход «Балтийск». Для его обслуживания уже больше года управляющая компания не получает от ООО «БФИ» средств на ремонт судна и поддержание безопасности мореплавания. Зарплаты экипажу не выплачиваются или выплачиваются с задержками до трех месяцев. К концу мая у парома заканчивается срок регистровых документов, и паром не сможет вообще осуществлять рейсы. 5 мая 2019 г. на теплоходе «Балтийск» произошла поломка, техническое состояние парома критическое, топлива даже на поддержание парома в работоспособном состоянии (энергосистема, системы пожаротушения и пр.) осталось на три дня.

Все принятые меры в течении прошедшего года (обращение к президенту ПАО «РЖД» президенту РФ, привлечение СМИ, забастовки экипажа) к результату не привели. ПАО «РЖД» затягивает решение вопроса. Поэтому как минимум часть стратегических железнодорожных грузов может пойти по территории стран НАТО.