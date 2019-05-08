450 тысяч туристов побывали в Карачаево-Черкесии в 2019 году

Черкесск, , 10:45 — REGNUM За три месяца 2019 года на курортах Карачаево-Черкесии побывало 450 тыс. человек. Это на 50 тысяч туристов больше, чем за тот же период 2018 года, сообщили ИА REGNUM 8 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Рост числа туристов власти региона связывают с развитием инфраструктуры горнолыжных курортов. Так, в 2018—2019 году были введены в эксплуатацию три гондольные секции канатной дороги. Это уже четвертая канатка на курорте «Северное сияние». Ее протяженность составляет 4 км, пропускная способность — 2500 человек в час. Открыт также и подъемник на высоту более 2500 метров, оснащенный десятиместными кабинами.

Способствовали росту туристического потока в республику и новая система искусственного оснежения, установленная на склоне горы Мусса-Ачитара в поселке Домбай, и открытие автомобильной дороги к этнографическому комплексу «Медовые водопады».

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