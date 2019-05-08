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ЦБ РФ потратился на санацию банков «без оглядки» на возможные убытки

Экономика

Но когда-то будет принято решение об остановке этой кампании

ЦБ РФ потратился на санацию банков «без оглядки» на возможные убытки
Монета с изображением здания Центробанка РФ

Москва, 8 мая 2019, 10:33 — REGNUM  Финансовые потери Банка России по итогам 2018 года объяснимы. Центробанк РФ в прошлом году значительные суммы тратил на санацию банков, не оглядываясь на возможные убытки, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

По его мнению, это говорит о том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина и её команда решали политическую задачу по расчистке банковской системы России.

«Понятно, что именно через карманные банки выводились средства за рубеж от многообразных и многочисленных экономических преступлений.

Вопрос на сегодняшний день один: когда будет принято решение об остановке этой кампании», — задаётся вопросом политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере 434,6 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном 7 мая годовом отчёте регулятора.

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