Эксперты оценили шансы Украины получить новый транш кредита от МВФ

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM В 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) не выделит Украине очередной транш из-за «популизма, на котором сфокусировались украинские политики», — считают аналитики американского банковского холдинга JP Morgan.

«В этом году выплат от МВФ (Украине) мы не ожидаем», — отмечают аналитики.

Среди причин — невыполнение условий программы stand-by, по которой и должен был быть выделен майский транш, а также решения украинского правительства «либерализировать» цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что миссия МВФ прибудет на Украину в середине мая. Представители фонда проведут оценку выполнения условий программы, после чего будет принято решение о предоставлении Киеву очередного транша.

Отметим, что Киев рассчитывает получить в 2019 году два транша кредита от МВФ по $1,3 млрд каждый.

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