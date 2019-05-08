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Эксперты оценили шансы Украины получить новый транш кредита от МВФ

Экономика

Шансы минимальны, считают эксперты холдинга JP Morgan

Вашингтон, 8 мая 2019, 10:16 — REGNUM  В 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) не выделит Украине очередной транш из-за «популизма, на котором сфокусировались украинские политики», — считают аналитики американского банковского холдинга JP Morgan.

«В этом году выплат от МВФ (Украине) мы не ожидаем», — отмечают аналитики.

Среди причин — невыполнение условий программы stand-by, по которой и должен был быть выделен майский транш, а также решения украинского правительства «либерализировать» цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что миссия МВФ прибудет на Украину в середине мая. Представители фонда проведут оценку выполнения условий программы, после чего будет принято решение о предоставлении Киеву очередного транша.

Отметим, что Киев рассчитывает получить в 2019 году два транша кредита от МВФ по $1,3 млрд каждый.

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Украина и МВФ
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