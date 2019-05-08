«Росэлектроника» получила европейский сертификат на новые DMR радиостанции

Москва, , 10:12 — REGNUM Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) сертифицировало шесть устройств стандарта DMR, изготовленные российским концерном «Созвездие» (Воронежская область), сообщила пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

В список сертифицированных устройств вошли автомобильная, базовая, носимая и портативная радиостанции, а также две антенны для портативной радиостанции. Документы EUIPO дают право разработчику проводить реализацию техники в странах Евросоюза. Сертификаты также гарантируют производителю, что до начала продаж радиостанций на европейском рынке не появятся аналоги других производителей.

«Новые радиостанции объединили в себе не только многолетние традиции российского радиостроения, хорошо зарекомендовавшие военные технологии и ноу-хау, но и новый промышленный дизайн, отвечающий современным мировым тенденциям», — пояснили в «Росэлектронике».

Добавим, на территории ЕС действует унифицированная система получения регистрации промышленных образцов, которая обеспечивает им единообразную защиту в 28 странах объединения. Система регламентирована деятельностью EUIPO.

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