Упрощённые таможенные процедуры введены перед Ганзейскими днями в Пскове

Псков, , 10:03 — REGNUM Упрощённый порядок таможенного декларирования вводится для отдельных категорий товаров, предназначенных для проведения в Псковской области 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии.

«Упрощённый порядок таможенного декларирования отдельных категорий товаров предполагает использование транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов в качестве таможенной декларации», — пояснили в пресс-службе.

Предполагается, что льготный ввоз товаров упростит таможенное администрирование, снимет излишние административные барьеры, а также связанные с ними издержки организаторов и участников Ганзейских дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторы Международных Ганзейских дней в Пскове заявляли, что число гостей 4-дневных мероприятий будет зависеть от решения вопросов с визовым сопровождением и прохождением таможенных процедур. По последней информации, для участия в Ганзейских днях в Пскове только в числе официальных делегаций зарегистрировались 1600 человек из 79 городов Ганзейского союза. Всего в Ганзейский союз Нового времени входят 192 города из 16 стран Европы.

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Мероприятия пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года, в программе — около 50 событий. Традиционными из них являются рынок в средневековом стиле и презентационная ярмарка, где гости праздника могут попробовать товары из городов-участников Ганзейского союза, воссозданного в традициях крупнейшего торгового объединения средневековья.

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