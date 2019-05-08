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Южнокорейский банк Woori Bank выпустил облигации «Формоза»

Экономика

Общая сумма облигаций составила $450 млн

Сеул, 8 мая 2019, 10:07 — REGNUM  Южнокорейский банк Woori Bank впервые выпустил облигации «Формоза» на общую сумму $450 млн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка.

Облигации «Формоза» — облигация, номинированная не в новых тайваньских долларах, выпущенная не тайваньским юридическим лицом на рынке Тайваня.

Известно, что устойчивые облигации были выпущены с целью охраны окружающей среды и социального вклада. Срок погашения облигаций составит пять лет, а процентная ставка — плавающая, 77 бп.

Кроме того, процентная ставка данных облигаций на 6−7 бп ниже, чем у других глобальных облигаций и является самой низкой среди облигаций «Формоза», выпущенных южнокорейскими коммерческими банками.

Базисный пункт (Базовый пункт, бп) — одна сотая доли процента, которая является единицей измерения. Используется для исключения неоднозначности при вычислении разницы в процентных ставках.

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Банковское дело
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