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СГК завершает отопительный сезон в Новокузнецке

Экономика

С 13 по 26 мая начнутся испытания тепловых сетей

СГК завершает отопительный сезон в Новокузнецке
Иллюстрация: СГК
Отопительный сезон

Кемерово, 8 мая 2019, 10:05 — REGNUM  С 13 мая в Новокузнецке по распоряжению главы города Сергея Кузнецова завершается отопительный сезон, и Сибирская генерирующая компания (СГК) приступает к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 8 мая, в отделе по связям с общественностью СГК.

«С 13 по 26 мая испытания тепловых сетей повышенным давлением и связанные с ними плановые отключения горячего водоснабжения пройдут в Орджоникидзевском, Кузнецком, Заводском и Новоильинском районах. В контуре Кузнецкой ТЭЦ Центрального и Куйбышевского районов гидравлические испытания трубопроводов состоятся в период с 14 по 27 июня», — пояснили энергетики.

Они напомнили, что на время испытаний будет также прекращена подача горячей воды потребителям.

«Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность проводятся ежегодно для предупреждения аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе отопительного сезона. По результатам испытаний все выявленные дефекты теплопроводов будут устранены. В межотопительный период 2019 года СГК в плановом порядке также заменит в Новокузнецке 6,2 километра теплотрасс в разных районах города», — подчеркнули в СГК.

Энергетики приносят извинения потребителям за доставленные неудобства и просят в период проведения гидравлических испытаний соблюдать особую осторожность вблизи надземных теплотрасс и рядом с тепловыми камерами.

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Отопительный сезон
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