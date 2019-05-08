Афины , Греция, , 10:17 — REGNUM

Налоговые льготы установятся в Греции в 2020 году для всех налогоплательщиков за счет изменения налога солидарности, о чем объявил премьер-министрстраны Алексис Ципрас. Об этом сообщает 8 мая AMNA.

Греция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, налог солидарности установлен для финансирования проектов, нацеленных на объединение и солидаризации страны, и рассчитывается в Греции в зависимости от уровня дохода. По новым правилам коэффициент обнуляется для граждан с доходом 12 000−20 000 евро в год (ныне ставка равно 2,2%); для доходов до 30 000 евро коэффициент станет 2% вместо 5%; для доходов до 40 000 евро — 4% вместо 6,5%; для доходов до 65 000 евро — 6% вместо 7,5%; для доходов до 220 000 — 8% вместо 9%; для доходов от 220 000 евро и выше коэффициент остается, как и прежде, в размере 10%.

Это означает, что налогоплательщик с годовым доходом 15 000 евро сэкономит 66 евро в год, а если он получает 20 000 — то уже 176 евро: и для того, и для другого налог на солидарности будет отменен. Если же человек зарабатывает 25 000 евро в год, его выгода составит уже 326 евро (он будет платить 100 вместо 426 евро), если доход 30 000 — налоговые льготы составят 476 евро, так как на сегодняшний день он платит взнос солидарности 676 евро, в то время как с 2020 года будет платить 200. Наконец, для налогоплательщика с доходом 40 000 ежегодная выгода составит 726 евро: сегодня он платит 1326 евро, а будет платить 600.

Как сообщало ИА REGNUM, в Греции анонсировано значительное снижение НДС: продукты питания и услуги заведений общественного питания, которые сейчас облагаются по ставке 24%, по новым правилам будут облагаться по ставке 13%.