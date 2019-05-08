Афины , Греция, , 09:37 — REGNUM

Заметное для греческих покупателей падение цен станет результатом снижения НДС до 13% на все товары, которые сегодня облагаются по ставке 24%. Соответствующее объявление сделал премьер-министр страны Алексис Ципрас, сообщает 8 мая AMNA.

Мера будет реализована сразу после того, как законопроект будет принят в парламенте Греции. Ожидается снижение цен на продукты питания и на услуги общественного питания из-за применения НДС в размере 13% вместо нынешних 24%.

В частности, основными потребительскими товарами, в которых ставка НДС снизится с 24% до 13%, являются кофе, какао, чай, ромашка, сахар, соль, уксус, специи, колбасы, джемы, шоколадные конфеты, вафли, орехи, консервы, закуски, крупы, подсолнечное масло, соевое масло, кукурузное масло, растительные жиры. Снижение НДС затронет также пиццерии, пекарни, рестораны, кафе, кафетерии, закусочные, фастфуд, столовые.

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад стало известно, что Греция хочет досрочно погасить свои долги перед МВФ. МВФ выдал Греции кредит под очень большие проценты, в связи с чем страна намерена перекредитоваться и досрочно погасить задолженность перед фондом.