В Сеуле пройдет международная конференция Global Ocean Regime Conference

Сеул, , 09:24 — REGNUM С 9 по 10 мая в столице Южной Кореи пройдет международная конференция Global Ocean Regime Conference. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

Известно, что конференция пройдет в пятизвездочном отеле Lotte Hotel Seoul.

Global Ocean Regime Conference — международная конференция, проводимая с 2013 года, на которой собираются представили разных стран с целью обсуждения вопросов, связанных с изменением климата, топографией, развитием морского сотрудничества.

Тема конференции в этом году — морское управление и вклад международных организаций.

Известно, что конференцию посетят: генеральный секретарь Международного органа по морскому дну, председатель Комиссии по границам континентального шельфа, представители Международной морской организации, министр морских дел и рыболовства Южной Кореи, представители Современной демократической партии, преподаватели Университета Корё.