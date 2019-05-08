Жизнь в кредит: муниципальный водоканал Казани возьмёт в долг 400 млн

Казань, , 09:03 — REGNUM Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Казани выступило заказчиком на электронном аукционе на «Оказание банковских услуг по открытию возобновляемой кредитной линии». В долг под проценты горпредприятие планирует взять 400 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кредит на финансирование текущей деятельности заёмщика планируется взять на 24 месяца, срок траншей — не более 730 дней. Общая сумма кредита — 400 млн рублей, а процентная ставка, по которой готовы взять в долг, составляет 12%, то есть до 96 млн рублей будет выплачено в виде процентов. В техзадании уточняется, что обеспечения по кредиты не будет, он должен быть оформлен без залога.

«Проценты за пользование кредитом начисляются со дня, следующего за датой выдачи кредита, по фактическую дату его погашения включительно», — уточняется в проекте договора.

Аукцион пройдёт 30 мая 2019 года.