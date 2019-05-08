Росрыболовство построит 10 научно-исследовательских судов до 2024 года

Москва, , 08:36 — REGNUM Строительство 10 новых научно-исследовательских судов (НИС) до 2024 года предусмотрено планами Росрыболовства, заявил заместитель руководителя ведомства Пётр Савчук в интервью ИАА «ПортНьюс».

Сейчас, по его словам, специалисты завершают проектирование трёх НИС седьмого поколения. Их длина составит 120 метров, а водоизмещение порядка 9 тыс. тонн.

«По уровню оснащения аналогов им в мире нет: там и метеостанции, и погружные подводные аппараты для исследования глубоководных объектов, и подводной среды, и средства контроля за орудиями лова, и беспилотники, в том числе для обнаружения пелагических объектов», — сказал Савчук.

Также ведомство планирует построить пять НИС длиной около 70 метров для работы в исключительной экономической зоне России. Ещё два судна меньшего размера будут построены для обеспечения эффективных ресурсных исследований для ведения прибрежного рыболовства.

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