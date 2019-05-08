Производителя комплектных трансформаторных подстанций требуют обанкротить

пгт Уруссу, Татария, , 08:30 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием банкротства ООО «Уруссинский электромеханический завод», которое значится производителем и ремонтной компанией для комплектных трансформаторных подстанций любой модификации, а также иного вида продукции. Иск, поданный московской компанией, пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило от ООО «ИнтерметГрупп» 7 мая 2019 года, сумма исковых требований — 1 928 975,09 рубля. Иск пока не принят, поэтому дата заседания не назначена. В базе суда имеется также восемь гражданских исков к заводу на разные суммы, поданных в 2019 году. Среди них — претензии набережночелнинского ООО «Управляющая компания «Астэр» о взыскании 440 518 рублей 60 копеек задолженности, 21 585 рублей 41 копейки неустойки, а также иск ООО «ЭлекКом Логистик» на сумму 1 353 311,28 рубля.

Известно, что ООО «Уруссинский электромеханический завод», базирующийся в пгт Уруссу Ютазинского района Татарии, производит и проводит капитальный ремонт комплектных трансформаторных подстанций любой модификации, а также изготавливает щиты станций управления, силовые распределительные щиты, шкафы автоматического ввода резерва (АВР) и шкафы и щиты систем автоматизации. Среднесписочная численность работников — 101 человек.

По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 16 февраля 2007 года, гендиректор с июля 2017 года — Николай Федосеев. Уставный капитал — 7,26 млн рублей, совладельцы — ООО «Инвэнт» (доля — 90%) и Вячеслав Матвеев. ООО «Инвэнт» является компанией по управлению холдингом, она участвовала в создании 12 юрлиц, владельцы — ООО «Холдинговая компания Инвэнт», АО «Интер РАО Капитал» и Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Газпромбанк-Комплексный».

Напомним, ООО «Инвэнт» на этапе создания имело долю в «дочке» крупного немецко-австрийского «Пфистерер холдинг акциенгезельшафт» — ООО «Пфистерер Рус». А также является основным владельцем ООО «Инвэнт-Электро», которое также пытаются обанкротить кредиторы. Дело не рассмотрено до конца, слушания назначены на 30 мая 2019 года.

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