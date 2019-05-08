Якутск, Якутия, , 08:43 — REGNUM

Жители Якутии неоднозначно восприняли идею местной компании по производству воды и газированных напитков продавать свою продукцию с портретами ветеранов Великой Отечественной войны на этикетках. Многие возмущены тем, что бутылки с изображением героев потом попадут в мусорку, и считают это неуважением к их памяти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«И я даже не о том, что кто-то начинает фарцевать символами Победы перед каждым 9 мая. К этому уже все привыкли, и повязать георгиевскую ленту на бутылку водки — маркетинг 80-го левела. Но есть же предел!» — прокомментировал новый маркетинговый ход якутский политолог и журналист Виталий Обедин.

Он удивлён, что автору идеи напечатать портреты ветеранов Великой Отечественной войны на этикетках не пришла в голову мысль о том, что пустые пластиковые бутылки из-под воды потом полетят в урны, помойные вёдра и мусорки.

«Или он искренне думал, что этикетки с лицами Героев Советского Союза кто-то будет сперва бережно отклеивать и прятать у сердца? Продавать Героев СССР в мелкую розницу, это вообще как?» — недоумевает Виталий Обедин.

В соцсетях есть и те, кто защищает авторов идеи, напоминая, что газеты с изображением ветеранов Великой Отечественной войны тоже потом летят в мусорное ведро.

«Газеты — это информирование. О чем информирует упаковка воды с ветераном? О Дне Победы? — Нет! О том, что производитель решил стимулировать сбыт/поднять продажи за счёт «горячей» темы. Только бизнес. Что получил ветеран от своего лица на этикетке? Что получили другие ветераны? Что получила целевая аудитория? Превращать тему войны и победы в инструмент маркетинга — безнравственно. Это не фиксики или смешарики», — спорят со сторонниками идеи якутяне.

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Как сообщало ИА REGNUM, тем временем жители Камчатского края скинулись деньгами на покупку дивана для ветерана Великой Отечественной войны Ольги Дмитриевны, а затем решили своими силами сделать ей в квартире ремонт.

«А нашим чиновникам ветераны нужны только для показухи на праздниках и на выборах», — пишут жители полуострова в социальных сетях.