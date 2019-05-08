Погорельцев в Забайкальском крае обеспечат новыми домами до 15 октября

Чита, , 08:19 — REGNUM Власти в Забайкальском крае намерены обеспечить граждан, лишившихся жилья из-за природных пожаров, до 15 октября, заявил врио губернатора края Александр Осипов на совещании с полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

По словам Осипова, в конце апреля в соответствии с распоряжением правительства России в регион поступило 55,3 млн рублей из федерального бюджета для выплаты компенсаций пострадавшим.

Отмечается, что в работе по ликвидации последствий пожаров принимают участие федеральные органы исполнительной власти. Так, в период с 22 по 30 апреля в Забайкалье работала комиссия Минсельхоза РФ. По предварительной оценке ведомства, сумма ущерба по утрате сельскохозяйственных животных достигает 63,2 млн рублей, по утрате материальных ценностей более 6 млн рублей.

Ранее министерстве сельского хозяйства Забайкальского края сообщили о том, что сумма ущерба, нанесенного стихией агропромышленному комплексу региона, составила более 822 млн рублей.

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