В Южной Корее ухудшился торговый баланс

Сеул, , 08:03 — REGNUM Сальдо счета текущих операций Южной Кореи за март 2019 года составил $4,82 млрд. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель сократился на $280 млн. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

«Объем мировой торговли сократился, цены на полупроводниковые товары упали, а экспорт в Китай продолжает сокращаться», — сообщили представители ЦБ.

Прямые иностранные инвестиции увеличились на $4,7 млрд, а иностранные инвестиции увеличились на $1,03 млрд. В случае инвестиций в ценные бумаги, иностранные инвестиции увеличились на $1,13 млрд. С другой стороны, другие инвестиции, напротив, сократились на $2,2 млрд, а задолженность увеличилась на $1,72 млрд.

Экспорт в марте 2019 года сократился на 8,2%, до $47,1 млрд. Кроме того, экспорт товаров в США и Латинскую Америку увеличился, в то время как в страны Ближнего востока и Китай, напротив, сократились.

Импорт сократился на 5,3%, до $41,9 млрд.

Счёт текущих операций — раздел платёжного баланса страны, в котором фиксируются экспорт и импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объём трансфертных платежей.