Строительство ФОК «Президентский» на Колыме затягивается из-за жалобы в ФАС

Магадан, Магаданская область, , 08:06 — REGNUM В Магаданской области приостановлено определение подрядчика, который должен будет построить физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский» в столице региона. Причина — жалоба в федеральную антимонопольную службу на условия госзакупки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Обращение поступило от организации «СТОПКартель». Там считают, что аукцион проходит с нарушениями. В том числе, в его требованиях не указаны обязательные условия аукциона: мощность объекта капитального строительства, срок его ввода в эксплуатацию и наименование заказчик, говорится в жалобе.

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В Связи с этим «СТОПКартель» требует возбудить административное производство в связи с нарушением закона о госзакупках. Определение поставщика услуг по электронному аукциону приостановлено.

Отметим, что начальная стоимость выполнения работ по строительству объекта «Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Магадане составляет 3,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Магадана выступили против намерения руководства региона израсходовать на строительство ФОК «Президентский» 600 млн из выделенных по программе развития особой экономической зоны 1,86 млрд рублей. Некоторые горожане считают затраты на возведения этого объекта странными на фоне того, что в городе много других нужд.

«По-моему, ФОК — это «надстройка» комфортной среды, — высказывал мнение житель города Андрей Гришин. — Когда есть асфальт, когда во дворах для детей построены площадки и стадионы для футбола и хоккея, когда пейзаж за окном не наводит тоску, а радует. Но нормальные дороги и тротуары почему-то в планах не предусмотрены, зато будет стадион. И будет он стоять в Магадане в окружении обшарпанных зданий, дырявого асфальта, возле реки, куда не заходит рыба. Символично».