Почтовый транспорт острова Чеджу заменят на экологически чистый

Чеджу, Южная Корея, , 07:33 — REGNUM Транспортные средства почтовых отделений острова Чеджу заменят на экологически чистые. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители автомобилестроительной компании Hyundai Motor подписала меморандум о взаимопонимании с представителями логистической компании Korea Postal Logistics Agency, финансовой компании Hyundai Capital и Daeyoung Chaevi.

Подписание документа состоялось в выставочном комплексе International Convention Center Jeju во время проведения 6-й Международной выставки электромобилей (8 — 11 мая).

Известно, что компания Hyundai Motor будет отвечать за производство и поставку электромобилей модели Porter EV, компания Hyundai Capital займется вопросами лизинга транспортных средств, компания Daeyoung Chaevi установит зарядные станции на острове Чеджу.