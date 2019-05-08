Более 20 машин, три участка: «Гэсстрой» в Чувашии проинвентаризировали

Чебоксары, , 07:14 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве провели инвентаризацию новочебоксарского ООО «Гэсстрой», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Согласно документу, в числе основных средств — 22 транспортных средства и три земельных участка по улице Промышленная в Новочебоксарске общей площадью более 6,12 га, на которых расположены административные и производственные корпуса, склады, автобаза, бензоколонки, цеха.

Согласно документу, подтверждённая дебиторами задолженность составляет 7 115 290,66 рублей. Из товарно-материальных ценностей под инвентаризацию попали десять гаражных боксов.

Что касается основных средств, то под опись попали: административное здание общества площадью 1612,4 кв. метра в Новочебоксарске по улице Винокурова, 10 и мастерская (на фактическую сумму порядка 3,6 млн рублей), земельный участок площадью 3,14 га по улице Промышленная, 20, а также расположенные здесь арматурный цех, склады, цех формовки, канализация, вагон-дом, полигон железобетона (на 5,161 млн рублей), земельный участок площадью порядка 1,4 га по улице Промышленная, 28 с расположенными здесь производственными и административными корпусами автобазы (на 6,048 млн рублей), земельный участок площадью 1,58 га по улице Промышленная с базой механизации, складами и двумя бензоколонками (на 3 млн рублей).

В перечне основных средств также компьютер, принтер, системный блок (на общую сумму 28,3 тыс. рублей), водопроводы, сети, охранно-пожарные сигнализации, линии связи (на общую сумму 3,25 млн рублей), электротельферы, сварочные машины, станки, краны (на общую сумму 3,98 млн рублей).

В автопарке «Гэсстроя» числятся 22 транспортных средства: два трактора, семь кранов, четыре «Камаза», бульдозер, бетононасос, четыре автомобиля ГАЗ и один ВАЗ-21 053.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура наблюдения в отношении «Гэсстрой» была введена по заявлению УФНС определением Арбитражного суда Чувашии от 24 августа 2018 года. 6 февраля 2019 года (резолютивная часть) было принято решение о признании общества банкротом и открытии конкурсного производства. На 29 января 2019 года в реестре были требования кредиторов на общую сумму 28,8 млн рублей.

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Предприятие зарегистрировано в 1993 году. Учредителем выступило министерство имущественных отношений Чувашии, держателем реестра является чебоксарский филиал ЗАО «Новый регистратор». Основной вид экономической деятельности — «строительство жилых и нежилых зданий». Также компания работает ещё по 14 направлениям.

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