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Рост цен на нефть вызван техническими факторами

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 8 мая

Рост цен на нефть вызван техническими факторами
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 8 мая 2019, 07:13 — REGNUM  Торги по нефти 7 мая завершились снижением на 2,3%. Покупатели растеряли прибыль, которую они видели на росте 6 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Причиной снижения стали заявления представителя США на переговорах Роберта Лайтхайзера, что Штаты 10 мая повысят пошлины на китайские товара с 10% до 25%. Заключение торгового соглашения между США и Китаем на грани срыва.

Сегодня, 8 мая, внимание трейдеров будет прикован к отчету минэнерго США по запасам нефти. Согласно последним данным Американского института нефти, за последнюю неделю запасы нефти в стране увеличились на 2,81 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 2,83 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 834 тыс. баррелей

Сегодня утром на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,6%, до $70,18. Рост вызван техническими факторами. Пока цена торгуется выше $70, покупатели активны. Чтобы им перехватить инициативу в свои руки, необходимо закрыть день выше $72. Без этого не привлечь на рынок новых покупателей.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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