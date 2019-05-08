Челябинск, Челябинская область, , 07:02 — REGNUM

В Челябинске снова отменены результаты аукциона на ремонт дорог. Заказчиком его является Управление дорожного хозяйства администрации города, сообщили журналистам в пресс-службе областного УФАС.

Причиной отмены итогов стало то, что заказчик не полностью выполнил требования, изложенные в ранее выданном предписании. Теперь от управления ждут внесения в документацию аукциона необходимых изменений. После этого нарушения законодательства о контрактной системе будут устранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ремонт должен пройти в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начальная цена контракта составила 827 млн рублей.

8 апреля в ходе рассмотрения признанной победителем аукциона компании «ЯКК» УФАС установило, что в контракте нет конкретной информации о том, какие именно участки нужно ремонтировать. В итоге у потенциальных подрядчиков не было возможности оценить объёмы запланированных работ. Также в документации не оказалось требований к материалам, необходимым для использования в рамках нацпроекта.

После этого срок приёма заявок продлили на семь дней. Теперь победителем признано ООО «Нижавтодорстрой». Однако в ходе внеплановой проверки, проведённой специалистами УФАС после жалобы ООО «Контракт» из города Сочи, выяснилось, что требования о внесении в документацию описания объекта закупки и условий исполнения контракта так и не были выполнены.

Теперь итоги конкурса снова отменены. Приём заявок продлён на семь дней. А должностное лицо, ответственное за нарушения, ждёт административная ответственность по части 7 статьи 19.5 КоАП РФ, за невыполнение требования контролирующего органа. Размер штрафа может достигать 50 тыс. рублей. А по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ, за утверждение документации об аукционе с нарушением требований, штраф грозит до трёх тысяч рублей.