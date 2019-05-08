В январе-апреле профицит республиканского бюджета Чувашии превысил 6,7 млрд

Чебоксары, , 06:19 — REGNUM В Чувашии за четыре месяца доходы республиканского бюджета составили почти 19,57 млрд рублей, что на 32,3% выше аналогичного прошлогоднего периода, сообщили ИА REGNUM в минфине республики. Расходы составили 12,86 млрд рублей, бюджет исполнен в 6,7 млрд рублей.

На 1 мая в республиканский бюджет поступило 19 567,2 млн рублей, что на 32,3% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные доходы выросли на 10,2% и достигли 9 960,9 млн рублей.

Основную долю поступлений составили налоговые доходы — 9 557,4 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2018 года на 9,9%. В том числе поступление налога на прибыль организаций составило 3 111,5 млн рублей (+3,7%), налога на доходы физических лиц — 2 930,5 млн рублей (+10,9%), акцизы — 1 271,2 млн рублей (+15,3%), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — 1 157,3 млн рублей (+16,3%).

Объём безвозмездных поступлений из федерального бюджета и бюджетов целевых федеральных фондов возрос за указанный период на 33,6% и составил 6746,2 млн рублей.

В январе-апреля текущего года израсходовано 12 864,3 млн рублей, что на 17,3% больше, чем было в январе-апреле прошлого года. В том числе на развитие образования и здравоохранения потрачено соответственно 4393 млн рублей и 1438,8 млн рублей, на социальную политику — 4344,9 млн рублей, национальную экономику — 1123,7 млн рублей.

Республиканский бюджет за четыре месяца исполнен с профицитом в сумму 6 703 млн рублей.