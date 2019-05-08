Уже более 2 тыс. автобусов Шанхая ездят на биодизельном топливе

Шанхай, Китай, , 06:16 — REGNUM Более 2 тыс. автобусов крупной шанхайском автобусной компании начали работать на биодизельном топливе в связи с тем, что городские власти занимаются внедрением программы использования переработанного кулинарного жира в качестве автомобильного топлива, сообщает 7 мая агентство Синьхуа.

Исходя из оценочного числа используемых сейчас в Шанхае дизельных и гибридно-электрических автобусов, они потребят около 22 тонн биодизельного топлива B5 в 2019 году, сообщил представитель автобусной компании Shanghai Jiushi Гу Дэчан.

Топливо марки B5 на 5% состоит из биодизеля, который был получен из использованного масла предприятиями общественного питания, сброшенного в виде отходов и на 95% — из нефтяного дизельного топлива.

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Будучи одним из крупнейших китайских мегаполисов, Шанхай производит более 30 тыс. тонн отработанного кухонного масла ежегодно. При его переработке можно получить около 600 тонн биодизеля марки B5. Как отмечают китайские эксперты, было доказано, что биодизель B5 может сократить выбросы загрязняющих веществ в воздух при его сжигании более, чем на 10%, а эффективность очистки оксида азота может достигать 80%.

«Применение биодизеля не только снизит угрозу для окружающей среды, но также поможет превратить кухонное масло в топливный ресурс. Это также защит потребителя от использования недобросовестными рестораторами отработанного масла в готовке», — заявил заместитель генерального директора компании Sinopec Marketing Shanghai Company Ли Ян.

На конец апреля 2019 года биодизель марки B5 отпускался ан 247 заправочных станциях Шанхая.