Причин для роста цен на хлеб не вижу: министр Татарии о гибели озимых

Казань, , 03:40 — REGNUM Из-за гибели озимых культур на площади 150 тыс. га и несмотря на ущерб почти 1,5 млрд рублей, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Ахметов не видит причин для повышения цен на хлеб. На брифинге он заявил, что «погибшие культуры ни в какой степени на стоимость хлеба влияния не оказывают», передаёт ИА REGNUM.

Напомним, со 2 мая 2019 года в республике действует режим ЧС, а те площади озимых, что пострадали из-за неблагоприятной погоды, предстоит пересеять. Ранее Марат Ахметов на совещании уточнял, что «погода для них на самом деле была критичной, и Гидрометцентр подтвердил наступление опасного явления для озимых культур». В связи с этим главы муниципалитетов должны за пять дней разработать меры по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций, оформить соответствующим образом погибшие площади по методике определения прямых затрат от ЧС природного характера в агрокомплексе и «оперативно и качественно пересеять эти площади, чтобы успеть сформировать хороший урожай на яровом клине».

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На брифинге 7 мая министр сообщил размер погибших площадей — 150 тыс. га, а ущерб, что получен от этого — почти 1,5 млрд рублей. Отвечая на вопрос журналистов о том, не приведёт ли подобная ситуация к росту цен на хлеб, он уточнил, что в цене хлеба стоимость муки составляет лишь 15−20%. К слову, по данным Татарстанстата, один килограмм муки в регионе к концу апреля 2019 года стоил 27,3 рубля, подорожав относительно этого же периода 2018 года на 12,9%.

«Никогда ближе к лету цены на зерно и молоко не поднимаются. Говоря о новом урожае, какой-либо причины для повышения цен на хлеб я не вижу. Погибшие культуры ни в какой степени на стоимость хлеба влияния не оказывают», — заявил Марат Ахметов, добавив, что около 80% цены хлеба «формируется по другим причинам».

Министр уточнил, что потребление хлеба населением падает, составляя 250−260 г в сутки на человека: «Предприятия, которые были хорошо загружены в прошлые десятилетия, сейчас загружены на 30 или 40%. Это тоже влияет на себестоимость. Не из одной муки же хлеб выпекается».

Напомним, в целом озимыми засеяно в Татарии 561 тыс. га, из них на пшеницу приходится 428,6 тыс. га, рожь — 126,9 тыс. га, тритикале — на 5,3 тыс. га. Основной этап посевных работ в регионе завершат к 10 мая.

Для справки: По данным Татарстанстата, на 22 апреля 2019 года 1 кг ржаного хлеба стоил 42,81 рубля, 1 кг хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 48,8 рубля.